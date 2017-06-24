Эдди Хирн: Кличко согласится на реванш с Джошуа, если бой будет очень прибыльным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вероятно, нам осталось около двух недель до принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей. Интерес к матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения из Нигерии, Китая, Лас-Вегаса.

Если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде на пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию.

Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand, который принесет больше, чем первый бой, уверен, что Владимир согласится еще раз встретиться с Джошуа.

У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет, проводя по два боя в год. Он любит драться в Британии, будет драться с кем угодно, но он не спешит.

Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры, хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершении боксерской карьеры.

В любом случае, нам нужно сделать что-то особенное, а это требует времени. Однако, мое внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произойдет, — сказал Хирн.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Ранее украинец заявил, что еще не решил, хочет ли проводить реванш.