Эдди Хирн: Кличко согласится на реванш с Джошуа, если бой будет очень прибыльным
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что вопрос с проведением реванша против Владимира Кличко должен решиться в ближайшее время, сообщает sports.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вероятно, нам осталось около двух недель до принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей. Интерес к
Если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде на пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию.
Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в
У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в
Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры, хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершении боксерской карьеры.
В любом случае, нам нужно сделать
Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Ранее украинец заявил, что еще не решил, хочет ли проводить реванш.
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