Бернард Хопкинс: А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки?
Известный российский комментатор бокса и журналист Григорий Стангрит привел слова
экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Бернарда Хопкинса, который поделился мнением по поводу боя Флойда Мейвезера-младшего со звездой UFC Конором МакГрегором.
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«Бернард Хопкинс: А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки?» — написал Стангрит в своем аккаунте в «Твиттере».
Напомним, бой между бывшим первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом
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