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«Бернард Хопкинс: А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки?» — написал Стангрит в своем аккаунте в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бернард Хопкинс: А Макгрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки? <a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a></p>— Григорий Стангрит (@GPStangrit) <a href="https://twitter.com/GPStangrit/status/878209364124979200">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>