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https://sport.mail.ru/news/boxing/30176602/
24 июня 2017, 10:42 | Бокс | Vesti.kz

Бернард Хопкинс: А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки?

Известный российский комментатор бокса и журналист Григорий Стангрит привел слова экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Бернарда Хопкинса, который поделился мнением по поводу боя Флойда Мейвезера-младшего со звездой UFC Конором МакГрегором.

Бой пройдет 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Бернард Хопкинс: А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки?» — написал Стангрит в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомним, бой между бывшим первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа. Местом проведения этого боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях. Поединок пройдет по правилам бокса в первом среднем весе — до 69,85 килограмма.
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