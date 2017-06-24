Кто может заменить Головкина после завершения карьеры

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35-летний средневес провел более 11 лет на профи-ринге и не потерпел ни одного поражения. Бой с 26-летним Альваресом может стать самым кассовым в его карьере, а в случае победы он может приблизиться к своей карьерной цели — объединению чемпионских поясов в своем дивизионе.

Но если GGG все же уйдет, то кто сможет занять его место среди казахстанских профессионалов? В отечественной профи-боксе есть из кого выбрать, но им нужно еще подтвердить все делом.

ПРЕТЕНДЕНТЫ.

Батыр Джукембаев (9−0−0, 8 КО).

25-летний боксер выступает в первом полусреднем весе. Его возраст, желание работать и «ракрутка» позволяют рассчитывать, что скоро он выйдет на большие поединки. Не исключено, что мы преувеличиваем его перспективы, но пока команда Батыра ведет боксера «по минному полю» профессионального бокса без ошибок и поражений.

Джукембаеву создан образ «нокаут-машины», но впереди его ждут более терпеливые соперники. Сможет ли 25-летний проспект идти дальше без проигрышей? Если да, то он покорит не только публику в Канаде, но и заявит о себе в США.

Али Ахмедов (6−0−0, 5 КО).

21-летнему полутяжеловесу пока не хватает масштабности в промоушн-движении и боев в США, но для новичка он неплохо заявил о себе. Трудолюбие и желание продвигаться в рейтинге могут помочь ему дойти до ТОП-10 весовой категории уже в этом году.

Через неделю Ахмедов проведет поединок за региональный пояс NABF в полутяжелом весе. Возможно, еще один яркий бой откроет для него хороший контракт и добавит возможностей для карьерного маневра. Шесть боев за год среди профессионалов — не каждый может этим похвастаться.

Жанибек Алимханулы (1−0−0, 1 КО).

Еще один полутяжеловес в нашем списке. После чемпионата мира-2013 серьезных успехов в любителях за ним замечено не было. Возможно, на Олимпиаде-2020 Жанибек будет лидером сборной Казахстана, но поднимать свой профи-рейтинг ему никто не мешает. В случае «ухода на пенсию» Головкина, Алимханулы мог бы стать той звездочкой, который вышел бы на чемпионский уровень.

Правда, случится это, если Жанибека добавит вариативности в своих действиях. Среди профессионалов не каждый соперник является джентльменом и извиняется после каждого удара ниже пояса — вспомним бой Василия Ломаченко против Орландо Солидо. Будет ли готов к такому испытанию Алимханулы? Пока только на словах.

ФАВОРИТЫ.

Жанат Жакиянов (27−1−0, 18 КО).

Обладатель чемпионского пояса по версии WBA (Super) в легчайшем весе готовится выйти на ринг в объединительном поединке. Ему уже 33 года, но только сейчас опытный Жакиянов вышел в бои с сильнейшими соперниками своей весовой категории. Если казахстанец отберет пояс IBF у британца Райана Барнетта, то его агрессивный стиль все оценят по достоинству.

Не исключено, что Жанат — это эталон профессионального боксера в подходе к делу, но ему не хватает медийного продвижения и обсуждений. Скромный в жизни, Жакиянов — настоящий разрушитель в ринге. Из всех казахстанцев на профи-ринге именно он ближе всех к показателям Геннадия Головкина.

Канат Ислам (24−0−0, 19 КО).

Включаем 32-летнего боксера в наш список с большим авансом. С одной стороны, он уже пять лет среди профессионалов, но с другой — продвигается в рейтингах, но о боях с топовой оппозицией речи не идет. Американец Джеймс Кирклэнд, которого «сватают» в сопернику казахстанцу, к элитным бойцам не относится.

У Ислама своя фанатская база и поклонники, но работа его команды, как и команд многих других отечественных боксеров, не успевает за прогрессом подопечного. У Каната есть перспективы выйти на чемпионский уровень, но организационные вопросы серьезно тормозят его рост. Надеемся, что в 2018 году он будет драться уже не второстепенные пояса.

3. Ваш вариант.

На профессиональном ринге числятся более 50 боксеров из Казахстана, и, конечно, каждый хотел бы примерить пояс чемпиона мира по боксу и стать звездой первой величины. У болельщиков есть фавориты, которых они не бросят при любом исходе боя.

Напомним, Головкин заявил, что после сентябрьского титульного поединка с Альваресом может завершить карьеру. По словам казахстанца, он чувствует себя на 25 лет, но в боксе нельзя исключать любые варианты.