Де Ла Хойя: «Канело» должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я считаю, что “Канело” должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина. Да, правда, что он должен быть умным, но он должен идти вперед, используя хорошие комбинации и отталкивая Головкина назад. И это та причина, по которой я ожидаю очень интересный бой. Потому что Головкин не любит отступать, он любит проявлять инициативу. Это будет захватывающий бой», — цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.