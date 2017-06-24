Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30176171/
24 июня 2017, 10:36 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя: «Канело» должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина

Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя считает, что его подопечный одержит убедительную победу над чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Промоутер рассказал о тактике мексиканца. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я считаю, что “Канело” должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина. Да, правда, что он должен быть умным, но он должен идти вперед, используя хорошие комбинации и отталкивая Головкина назад. И это та причина, по которой я ожидаю очень интересный бой. Потому что Головкин не любит отступать, он любит проявлять инициативу. Это будет захватывающий бой», — цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.

Напомним, ранее Де Ла Хойя рассказал, что казахстанец первым выйдет на ринг. Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США его покажет по системе платных трансляций (PPV) телеканал HBO. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, при этом Альварес отказался драться за пояс WBC из-за конфликта с организацией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Сомневаюсь, что Головкин завершит карьеру. Бой с "Канело" станет для него новой ступенью - Леффлер

А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки? - Бернард Хопкинс

Максимович в "Валенсии", Аршавин может вернуться в "Зенит". Таблица всех трансферов КПЛ