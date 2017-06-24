Де Ла Хойя: «Канело» должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина
Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя считает, что его подопечный одержит убедительную победу над чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Я считаю, что “Канело” должен оставить в ринге все и нокаутировать Головкина. Да, правда, что он должен быть умным, но он должен идти вперед, используя хорошие комбинации и отталкивая Головкина назад. И это та причина, по которой я ожидаю очень интересный бой. Потому что Головкин не любит отступать, он любит проявлять инициативу. Это будет захватывающий бой», — цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.
Напомним, ранее Де Ла Хойя рассказал, что казахстанец первым выйдет на ринг. Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
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