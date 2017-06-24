Тренер: Много уважаемых боксеров связалось с МакГрегором, предлагая помощь в подготовке

Пока же, по словам тренера бойца Джона Каваны, Конор полностью сосредоточен на поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, ради чего Кавана открыл новый зал, специально подготовленный для подготовки по боксу.

«Много разнообразных опытных и уважаемых боксеров связалось с нами, предлагая помощь в подготовке. Но мы оставим информацию при себе на данный момент. Будут спарринги с парнями, с которыми мы уже работали, но мы еще привлечем несколько таких парней, что вас впечатлит. Но я оставлю эту возможность раскрыть карты Конору, если он захочет.

Последние несколько недель я получаю много вопросов о том, когда Конор снова проведет бой в UFC. Я ожидаю, что это произойдет в конце года, хотя и трудно пытаться предсказывать следующий шаг Конора. Если Конор нокаутирует Флойда в первом раунде, то возникнет, возможно, разговор о матче-реванше. Но сейчас предварительный план таков, что мы проведем бой в UFC в декабре. А пока мы полностью сосредоточены на боксе и Флойде Мейвезере.

Я верю, что за нами множество преимуществ в бою. Часто можно слышать, как эксперты в какой-либо области говорят, что гораздо неудобнее иметь дело с кем-то, кто пришел со стороны. Они предпочли бы иметь дело с лучшим из претендентов своей дисциплины, потому что он будет двигаться так, как и предполагается всеми. Мейвезер занимается боксом всю карьеру и все его соперники двигались таким образом, что он уже частично их заранее «разгадал». Теперь он встретится с парнем, который не следует установленным шаблонам, который может применить множество различных стилей ведения боя, кого ничуть не страшит соперник.