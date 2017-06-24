Тренер: Много уважаемых боксеров связалось с МакГрегором, предлагая помощь в подготовке
Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор может вернуться в октагон в декабре для защиты титула, сообщает allboxing.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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Пока же, по словам тренера бойца Джона Каваны, Конор полностью сосредоточен на поединке с Флойдом
«Много разнообразных опытных и уважаемых боксеров связалось с нами, предлагая помощь в подготовке. Но мы оставим информацию при себе на данный момент. Будут спарринги с парнями, с которыми мы уже работали, но мы еще привлечем несколько таких парней, что вас впечатлит. Но я оставлю эту возможность раскрыть карты Конору, если он захочет.
Последние несколько недель я получаю много вопросов о том, когда Конор снова проведет бой в UFC. Я ожидаю, что это произойдет в конце года, хотя и трудно пытаться предсказывать следующий шаг Конора. Если Конор нокаутирует Флойда в первом раунде, то возникнет, возможно, разговор о
Я верю, что за нами множество преимуществ в бою. Часто можно слышать, как эксперты в
В ходе одной из первых моих поездок с Конором в
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