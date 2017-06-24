Де Ла Хойя: Головкин выйдет на ринг первым, потому что главной звездой является Альварес

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«Головкин — чемпион, но “Канело” — тот, кого представляет главный промоушен. Да, Головкин выйдет первым, потому что боец, который является главной звездой, обычно выходит на ринг в последнюю очередь. Поэтому Головкин и выйдет первым, так как основной звездой события является Сауль. Он — главная звезда этого вида спорта на сегодняшний день», — цитирует Де Ла Хойю, главу Golden Boy Promotions, ESPN Deportes.