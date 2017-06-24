Де Ла Хойя: Головкин выйдет на ринг первым, потому что главной звездой является Альварес
Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал, почему первым на ринг выйдет не его подопечный, а чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).
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«Головкин — чемпион, но “Канело” — тот, кого представляет главный промоушен. Да, Головкин выйдет первым, потому что боец, который является главной звездой, обычно выходит на ринг в последнюю очередь. Поэтому Головкин и выйдет первым, так как основной звездой события является Сауль. Он — главная звезда этого вида спорта на сегодняшний день», — цитирует Де Ла Хойю, главу Golden Boy Promotions, ESPN Deportes.
Напомним, бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
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