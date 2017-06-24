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https://sport.mail.ru/news/boxing/30176042/
24 июня 2017, 10:19 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя: Головкин выйдет на ринг первым, потому что главной звездой является Альварес

Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал, почему первым на ринг выйдет не его подопечный, а чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

Именно Канело в этом вечере бокса представляет главный промоушен. Увеличить
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«Головкин — чемпион, но “Канело” — тот, кого представляет главный промоушен. Да, Головкин выйдет первым, потому что боец, который является главной звездой, обычно выходит на ринг в последнюю очередь. Поэтому Головкин и выйдет первым, так как основной звездой события является Сауль. Он — главная звезда этого вида спорта на сегодняшний день», — цитирует Де Ла Хойю, главу Golden Boy Promotions, ESPN Deportes.

Напомним, бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США его покажет по системе платных трансляций (PPV) телеканал HBO. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, при этом Альварес отказался драться за пояс WBC из-за конфликта с организацией.

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