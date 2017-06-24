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https://sport.mail.ru/news/boxing/30176040/
24 июня 2017, 9:45 | Бокс | ТАСС

Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин одержал 11-ю победу на профессиональном ринге

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин одержал 11-ю победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории в Онтарио (США, штат Калифорния) он выиграл у американца Малькольма Тэнна нокаутом в четвертом раунде.

<em>МОСКВА 24 июня. /ТАСС/.</em> Российский боксер Сергей <span class=error>Кузьмин</span> одержал 11-ю победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке <span class=error>супертяжелой</span> весовой категории в Онтарио (США штат Калифорния) он выиграл у американца Малькольма <span class=error>Тэнна</span> нокаутом в четвертом раунде. Увеличить
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В послужном списке 29-летнего боксера теперь 11 побед (8 — нокаутом), ни одного поражения. Он провел четвертый поединок в США. Россиянин занимает 27-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через три-четыре боя.

Кузьмин — победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.

В активе 38-летнего Тэнна 24 победы (13 — нокаутом), 5 поражений. В середине 2000-х годов встречался с такими соперниками, как американец Крис Арреола, украинец Александр Дмитренко. В прошлом поединке, в октябре 2016 года, вышел на ринг впервые после девятилетнего перерыва и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у не знавшего на тот момент поражений при девяти победах соотечественника Ника Асберри.
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