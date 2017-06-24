«Канело» Альварес: Я буду умным и неуловимым, чтобы избежать ударов Головкина

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«Я буду умным и неуловимым, чтобы избежать его ударов. Он очень силен, когда вы стоите перед ним. Выйдя с ним на ринг, мне нужно быть осторожным во всем. Я — мексиканец. Его тренирует мексиканец Абель Санчес. Велико вероятность, что будет нокаут, так как мы оба можем сильно ударить», — цитирует Альвареса boxingscene.com.