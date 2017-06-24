Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30175821/
24 июня 2017, 10:02 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» Альварес: Я буду умным и неуловимым, чтобы избежать ударов Головкина

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) рассказал о том, как планирует действовать в ринге, когда встретится чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Мексиканец считает что ему нужно быть осторожным во всем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я буду умным и неуловимым, чтобы избежать его ударов. Он очень силен, когда вы стоите перед ним. Выйдя с ним на ринг, мне нужно быть осторожным во всем. Я — мексиканец. Его тренирует мексиканец Абель Санчес. Велико вероятность, что будет нокаут, так как мы оба можем сильно ударить», — цитирует Альвареса boxingscene.com.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США его покажет по системе платных трансляций (PPV) телеканал HBO. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, при этом Альварес отказался драться за пояс WBC из-за конфликта с организацией.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Сомневаюсь, что Головкин завершит карьеру. Бой с "Канело" станет для него новой ступенью - Леффлер

А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки? - Бернард Хопкинс

Максимович в "Валенсии", Аршавин может вернуться в "Зенит". Таблица всех трансферов КПЛ