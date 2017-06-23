Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30174430/
23 июня 2017, 21:17 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Бабанин завоевал бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин не смог выйти в финал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг и завоевал бронзовую медаль турнира. Соревнования проходят в Харькове.

Российский боксер Бабанин завоевал бронзу чемпионата Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин в полуфинале раздельным решением судей уступил украинцу Виктору Выхристу.

Таким образом, в финалы чемпионата Европы вышли четверо россиян: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Турнир завершится 24 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата Европы

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"

Терентьев получил разрешение на участие в генассамблее МПК в ОАЭ