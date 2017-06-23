Российский боксер Бабанин завоевал бронзу чемпионата Европы
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин не смог выйти в финал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг и завоевал бронзовую медаль турнира. Соревнования проходят в Харькове.
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Россиянин в полуфинале раздельным решением судей уступил украинцу Виктору Выхристу.
Таким образом, в финалы чемпионата Европы вышли четверо россиян: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
Турнир завершится 24 июня.
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