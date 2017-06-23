Как мексиканские фанаты болели за Головкина на пресс-конференции с «Канело» в Лос-Анджелесе

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Сам Головкин неоднократно называл свой стиль бокса мексиканским, имея в виду агрессивную тактику в ринге. Он бывал в Мехико и позировал в сомбреро. Кроме того, тренирует Головкин американский мексиканец Абель Санчес.

Один из мексиканских фанатов Головкина объяснил, почему не поддерживает «Канело». По его словам, ему не понравилось, как Альварес в 2016 году отказался от пояса WBC, чтобы избежать боя с GGG.

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Gennady Golovkin <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> ???<a href="https://twitter.com/hashtag/ggg?src=hash">#ggg</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/fans?src=hash">#fans</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/presstour?src=hash">#presstour</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/california?src=hash">#california</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/losangeles?src=hash">#losangeles</a> <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing">@GoldenBoyBoxing</a> <a href="https://twitter.com/WBABoxing">@WBABoxing</a> <a href="https://twitter.com/GilberticoWBA">@GilberticoWBA</a> <a href="https://twitter.com/CanalDeBoxeo">@CanalDeBoxeo</a> <a href="https://t.co/s1Qbw3xw2V">pic.twitter.com/s1Qbw3xw2V</a></p>— Marcelino Castillo (@ponchitasboxeo) <a href="https://twitter.com/ponchitasboxeo/status/878126304012324864">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За пару часов до пресс-конференции Головкин посетил испаноязычную радиостанцию EL bueno La mala y El feo, где вместе с ведущими станцевал на песню мексиканского мотива.

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