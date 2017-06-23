Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30173894/
23 июня 2017, 20:08 | Бокс | Vesti.kz

Как мексиканские фанаты болели за Головкина на пресс-конференции с «Канело» в Лос-Анджелесе

Мексиканские фанаты казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) поддержали его на пресс-конференции в Лос-Анджелесе в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Свой стиль бокса GGG называет мексиканским. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сам Головкин неоднократно называл свой стиль бокса мексиканским, имея в виду агрессивную тактику в ринге. Он бывал в Мехико и позировал в сомбреро. Кроме того, тренирует Головкин американский мексиканец Абель Санчес.

Один из мексиканских фанатов Головкина объяснил, почему не поддерживает «Канело». По его словам, ему не понравилось, как Альварес в 2016 году отказался от пояса WBC, чтобы избежать боя с GGG.

За пару часов до пресс-конференции Головкин посетил испаноязычную радиостанцию EL bueno La mala y El feo, где вместе с ведущими станцевал на песню мексиканского мотива.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом поединке казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC останется у него при любом исходе, так как мексиканец отказался драться за него из-за конфликта с организацией.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Как мексиканские фанаты болели за Головкина на пресс-конференции с "Канело" в Лос-Анджелесе

Чемпион Сербии интересуется защитником "Кайрата"

Головкин нокаутирует Альвареса примерно в восьмом раунде - Али Ахмедов