Как мексиканские фанаты болели за Головкина на пресс-конференции с «Канело» в Лос-Анджелесе
Мексиканские фанаты казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) поддержали его на
пресс-конференции в Лос-Анджелесе в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
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Сам Головкин неоднократно называл свой стиль бокса мексиканским, имея в виду агрессивную тактику в ринге. Он бывал в Мехико и позировал в сомбреро. Кроме того, тренирует Головкин американский мексиканец Абель Санчес.
Один из мексиканских фанатов Головкина объяснил, почему не поддерживает «Канело». По его словам, ему не понравилось, как Альварес в 2016 году отказался от пояса WBC, чтобы избежать боя с GGG.
За пару часов до
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