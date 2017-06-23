Полное интервью Геннадия Головкина и Сауля Альвареса

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Американский журнал Maxim побеседовал с самыми популярными боксерами современности Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Бойцы рассказали о своем хобби и увлечениях вне ринга.

Самый лучший бой в вашей карьере?

Головкин: Вау! Все бои хороши по-своему, и в каждом из них я извлекаю что-то полезное. Мэтью Маклин был неплох. Марко Антонио Рубио… Мне нравится последний бой — тот, который я честно выиграл. Я наблюдаю за своими поединками со стороны зрителей, поклонников. Так что, вопрос очень интересный!

Канело: Не могу сказать точно. Они все хороши. Я беру немного с каждого из них. На ум приходят только последние: против Флойда Мейвезера, Остина Траута и Мигеля Котто.

Ваш любимый бой из классических противостояний?

Головкин: Хулио Сезар Чавес-старший против Мелдрика Тейлора, ну или Микки Уорд против Артуро Гатти.

Канело: Не могу сказать, что это один конкретный бой, но такие бойцы, как Шугар Рэй Леонард — я люблю смотреть его бои, и я изучал его во времена сражений с Роберто Дюраном и Томми Хирнсом. Мне нравится, как он ведет бой. Он хорош как в технике, так и в размене.

Если бы ты мог выбрать одного боксера из любой эпохи, с кем бы ты хотел сразиться?

Головкин: Это очень сложный вопрос. Возможно, Шугар Рэй Робинсон, Томми Хирнс, Пакьяо или Мейвезер. Тайсон может быть слишком большим для меня (смеется). Если бы мне пришлось выбрать только одного, то это — Шугар Рэй Леонард. Его стиль, скорость, — он безупречный боксер. Я определенно сразился бы с ним.

Канело: Я люблю всех лучших средневесов. Роберто Дюран, Марвин Хаглер, Томми Хирнс.

Когда ты в последний раз дрался за пределами ринга?

Головкин: Настоящий бой или просто удар? Я очень послушный мальчик! Ну может быть, с моей женой пару дней назад? Она выиграла. (Смеется). Но если серьезно, то на родине я дрался каждый день. У меня была нелегкая жизнь в Казахстане.

Канело: Ха, я не могу вспомнить. Может быть, в школе. Или с моими братьями. Они все боксеры, и я самый младший. Я их не побеждал, но ….

Кто сильнее: мексиканцы или казахи?

Головкин: Казахи и мексиканцы люди схожего типа и характера. Оба очень хорошие, взрывные бойцы. Сложно.

Канело: Они оба очень жесткие. Казахи, русские … все бойцы из этого региона очень жесткие. Но то же самое и с мексиканцами. Мне нравится стоять и контратаковать, используя свои боксерские способности. Делать хорошие бои. Мексиканский стиль располагает к зрелищной борьбе.

Девушка твоей мечты, и что бы ты с ней сделал?

Головкин: Вы хотите, чтобы меня убили? Я достаточно умен чтобы любить свою жену и свою жизнь. Когда я прихожу домой, моя жена — босс. Так, что бы она ни хотела, я сделаю все.

Канело: Ха, это вопрос с ловушкой? Если бы у меня была мечта быть с той самой одной, я бы уже давно так и сделал бы.

Ваша самая экстравагантная покупка?

Головкин: Если у тебя есть деньги, и ты помогаешь людям, то ты не должен говорить об этом. Просто сделай это и все. Поэтому я не стану говорить про это. Как по мне? Мне не нужно многого для счастья. У меня очень простая жизнь.

Канело: Мой дом в Гвадалахаре.

Есть ли у вас хобби вне бокса? Что вы делаете в свободное время, как развлекаетесь?

Головкин: Провожу время с семьей. Почти все время. Мы смотрим фильмы, идем в парк, и, конечно же, я интересуюсь многими видами спорта. НБА, футбол, хоккей, теннис, гольф и даже керлинг! Возможно, я смогу даже поехать на следующую Олимпиаду (смеется).

Канело: Я люблю кататься на лошадях и водить спортивные автомобили — Porsche, Ferrari.

Ваша самая большая слабость?

Головкин: Конечно же еда! Для боксера это то, чего мы не можем себе позволить больше всего, особенно во время тренировочного лагеря.

Канело: Печенье, хлеб, все что связано с едой. Трудно удержаться, когда надо быть всегда в форме.

Если бы вы не были боксером, то кем бы вы стали?

Головкин: Всю свою жизнь я знал только бокс. Но если все сложилось бы по-другому, я бы пошел в университет и изучал технологии.

Канело: Я был бы гонщиком Формулы-1. Но тогда я вообще не смог бы есть булочки, потому что эти пилоты — итак-то не большие парни! (смеется).

Что думаете о битве Мейвезера / Макгрегора?

Головкин: Моя битва с Канело — настоящее боксерское сражение. А Мейвезер — Макгрегор — это просто шоу. Флойд — боксер, а Макгрегор — нет, вот и все. Мне нравится классическая битва — «олд скул». А не что-то вроде этого цирка.

Канело: Вообще, без комментариев.

Что будете делать дальше, после этого боя?

Головкин: Я не могу говорить или думать об этом. Я на 100 процентов сосредоточен только на бое. Может быть, в будущем займусь керлингом. Это моя мечта!

Канело: Не могу сказать прямо сейчас. Продолжу делать историю. Буду сражаться с лучшими бойцами. Будет нелегко победить в этом бою, но рано или поздно появится еще один парень, и люди скажут, что я должен с ним биться. Но сейчас главное то, что мне все комфортно в боксе. Я люблю то чем я занимаюсь. Мне даже нравится тренировочный лагерь. Я уйду на пенсию в тот день, когда я пойму, что тренировки больше не приносят мне радость.