«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентября

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— Не считаете, что переговоры по организации боя продлились слишком долго? Ваш промоутер специально затягивал время. Он боялся этого человека, — обращается ведущий к Саулю Альваресу.

— Нет, я считаю, что это случилось в самый подходящий момент, — переводит ответ Альвареса на английский язык его промоутер. — Были и другие бои, которые могли быть сделаны и заняли бы больше времени, как и все лучше, что было ранее. Поэтому лучший момент наступил именно сейчас.

Это заняло у нас некоторое время, потому что речь шла только о поединке в среднем весе, а я к нему не был готов. Но теперь, наконец, время пришло. И я не дождусь боя.

— Говорят вы, намеренно пропускали удары, чтобы заманить Канело в этот бой, — обращение к Геннадию Головкину.

— Сейчас другая история. Вы СМИ это знаете. Канело — это Канело. Моя битва с ним — это совсем другая история. Мои поединки с Келлом Бруком или Дэниэлом Джейкобсом — рядовые бои. Сейчас историческая битва. Первый шаг, чтобы войти в историю.

Я тот же боец, что и пять лет назад. Чувствую себя прекрасно. На 30 или даже 25 лет.

— Вас не беспокоит, что фанаты бокса считают фаворитом не вас, а Головкина? — вопрос Альваресу.

— У всех есть свои собственные болельщики. И они заслуживают того, чтобы этот бой состоялся. Мы хотим порадовать своих поклонников.

— Как вы относитесь к обвинениям в том, что намеренно избегали боя с Головкиным?

— С тех пор, как мне исполнилось 15 лет, я никогда не уклонялся. Я собираюсь показать, насколько серьезно я настроен и использую этого 16 сентября в поединке.

— Оскар, — ведущий спрашивает де ла Хойю. — вы обеспокоены поединком Мэйвезера и Макгрегора, который пройдет накануне вашего боя?

— Это не означает, что я должен беспокоится. Он никак не влияет на наш бой. Наш бой — настоящий. Это битва в среднем весе, которую болельщики долго ждали. И мы войдем в историю среднего веса, как это сделали Шугар Рэй Робинсон, Шугар Рэй Леонард, Томас Хернс, Марвин Хаглер и Бернард Хопкинс. Теперь к ним присоединятся Сауль Альварес и Трипл Джи. Они вернут бокс в те дни, когда он был на пике славы. Все остальное, как и сказал Трипл Джи — это шоу.

— Чего вам не хватает в современном боксе?

— Таких боев. И поверьте мне, 16 сентября бокс вернется.