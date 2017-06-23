«Я уважаю Мейвезера как боксёра и уважаю Макгрегора как бойца UFC, но их бой по правилам бокса — чистой воды шоу. Этим поединком они нанесут большой вред боксу. Я пытаюсь не комментировать всё это, потому что люди знают, что это шоу.

Я знаю, что произойдёт, и не собираюсь смотреть такой бой. Мне нравится смотреть интересные поединки, а не такие, каким будет этот, — приводит слова мексиканца BoxingScene.