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https://sport.mail.ru/news/boxing/30173500/
23 июня 2017, 19:08 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес: Бой Мейвезер — Макгрегор — шоу, которое вредит боксу

Сауль Альварес поделился соображениями относительно поединка между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я уважаю Мейвезера как боксёра и уважаю Макгрегора как бойца UFC, но их бой по правилам бокса — чистой воды шоу. Этим поединком они нанесут большой вред боксу. Я пытаюсь не комментировать всё это, потому что люди знают, что это шоу.

Я знаю, что произойдёт, и не собираюсь смотреть такой бой. Мне нравится смотреть интересные поединки, а не такие, каким будет этот, — приводит слова мексиканца BoxingScene.
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