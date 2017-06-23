Али Ахмедов: Головкин нокаутирует Альвареса примерно в восьмом раунде
Казахстанский
боксер-профессионал Али Ахмедов (6−0−0, 4 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, каким ему видится поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.
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«Этот бой будет самым большим в карьере Головкина. Поединок станет для него большим испытанием. В этом бою все 50 на 50. Конечно, я буду болеть и переживать за Геннадия. Думаю, что у него все получится и он нокаутирует Альвареса. Примерно, в восьмом раунде он закончит бой. Это мое личное мнение», — рассказал отечественный полутяжеловес.
Титульный поединок в среднем весе между Геннадием Головкиным (37−0−0, 33 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) пройдет в
Стало известно, как боксеры поделят гонорар с доходов этой встречи. Накануне Головкин и Альварес провели очередную дуэль взглядов в рамках
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