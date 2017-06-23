Российские боксеры Тищенко и Егоров вышли в финал чемпионата Европы в Харькове

В пятницу в полуфинале соревнований в категории до 91 кг олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Тищенко единогласным решением победил француза Поля Омба Бионголо.

В весе до 49 кг Егоров в своем полуфинальном поединке нанес поражение белорусу Евгению Кармильчику. Как и в случае с Тищенко, все пятеро судей отдали победу россиянину.

В финале Тищенко сразится с английским боксером Чивоном Кларком, который оказался сильнее голландца Роя Корвинга. Егоров встретится с другим представителем Англии Галалом Яфаем, одолевшим испанца Самуэля Кармону Эредию.

Все боксеры, потерпевшие поражения в полуфинале, стали обладателями бронзовых наград чемпионата Европы.