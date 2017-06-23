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https://sport.mail.ru/news/boxing/30173395/
23 июня 2017, 18:57 | Бокс | Р-Спорт

Российские боксеры Тищенко и Егоров вышли в финал чемпионата Европы в Харькове

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Россияне Евгений Тищенко и Василий Егоров пробились в финалы в своих весовых категориях на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В пятницу в полуфинале соревнований в категории до 91 кг олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Тищенко единогласным решением победил француза Поля Омба Бионголо.

В весе до 49 кг Егоров в своем полуфинальном поединке нанес поражение белорусу Евгению Кармильчику. Как и в случае с Тищенко, все пятеро судей отдали победу россиянину.

В финале Тищенко сразится с английским боксером Чивоном Кларком, который оказался сильнее голландца Роя Корвинга. Егоров встретится с другим представителем Англии Галалом Яфаем, одолевшим испанца Самуэля Кармону Эредию.

Все боксеры, потерпевшие поражения в полуфинале, стали обладателями бронзовых наград чемпионата Европы.
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