Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в конце года
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев проведет следующий поединок в конце 2017 года. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.
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«Сергей проведет следующий поединок в конце года. Сейчас мы с телеканалом HBO определяемся с датой и возможным соперником», — сказала Дува.
Ковалев уступил американцу Андре Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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