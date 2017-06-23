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«Это лучший бой в мире, который мы могли организовать на сегодняшний день. Я глубоко уверен в том, что победитель поединка Альварес — Головкин станет лучшим бойцом на планете», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.



Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.