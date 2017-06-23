Оскар Де ла Хойя: Победитель боя Альварес — Головкин станет лидером P4P
Оскар де ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, а также
экс-чемпион мира в шести весовых категориях заявил, что поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным определит лучшего боксёра в мире вне зависимости от весовой категории.
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«Это лучший бой в мире, который мы могли организовать на сегодняшний день. Я глубоко уверен в том, что победитель поединка Альварес — Головкин станет лучшим бойцом на планете», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в
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