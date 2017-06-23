Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30172893/
23 июня 2017, 18:06 | Бокс | Sports.kz

Оскар Де ла Хойя: Победитель боя Альварес — Головкин станет лидером P4P

Оскар де ла Хойя, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, а также экс-чемпион мира в шести весовых категориях заявил, что поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным определит лучшего боксёра в мире вне зависимости от весовой категории.

Оскар де ла <span class=error>Хойя</span> глава промоутерской компании Golden Boy Promotions а также <nobr>экс-чемпион</nobr> мира в шести весовых категориях заявил что поединок между <span class=error>Саулем</span> Альваресом и Геннадием <span class=error>Головкиным</span> определит лучшего боксёра в мире вне зависимости от весовой категории. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это лучший бой в мире, который мы могли организовать на сегодняшний день. Я глубоко уверен в том, что победитель поединка Альварес — Головкин станет лучшим бойцом на планете», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Геннадий Головкин: «Когда я рос, я дрался каждый день. В Казахстане у меня была очень тяжелая жизнь»

Головкину задали провокационный вопрос о девушках

Головкин и Альварес поспорили, кто сильнее: мексиканцы или казахи?