Олимпийский чемпион Тищенко вышел в финал чемпионата Европы по боксу
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Тищенко вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в Харькове.
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Россиянин единогласным решением судей одержал победу над французом Полем Омба Бионголо. Соперник Тищенко по финалу, который пройдет 24 июня, определится в поединке голландского боксера Роя Корвинга и англичанина Шивана Кларка.
Тищенко стал вторым российским боксером, вышедшим в финал чемпионата Европы. Ранее право выйти на ринг в решающем бою турнира заработал Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 49 кг.
25-летний Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в данной весовой категории.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.
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