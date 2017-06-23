«Неделя мужества» и спорта пройдет в Екатеринбурге перед боем Лебедева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. «Неделя мужества» и спорта пройдет с 3 по 9 июля в Екатеринбурге в преддверии боксерского поединка с участием Дениса Лебедева. Об этом сообщает
пресс-служба RCC Boxing.
Ранее ТАСС сообщал, что бой между «суперчемпионом» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом, который должен был пройти 10 июля в Екатеринбурге, перенесен на 9 июля
«С 3 по 9 июля в Екатеринбурге пройдут два спортивных мероприятия. Первое из них — это “Неделя мужества”. Второе — турнир по боксу и ММА “Россия — Япония” с участием бойца мирового уровня Дениса Лебедева», — говорится в сообщении.
«Неделя мужества» — открытое массовое мероприятие, направленное на спортивное и
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В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.
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