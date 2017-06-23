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https://sport.mail.ru/news/boxing/30171163/
23 июня 2017, 16:00 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина рассказал о распределении доходов от боя с «Канело»

Промоутер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал в интервью SecondsOut ситуацию с распределением доходов от предстоящего поединка с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> прокомментировал в интервью SecondsOut ситуацию с распределением доходов от предстоящего поединка с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— «Сплит» доходов 70 на 30? Мы так договорились. Главным было устроить этот бой. Обеим сторонам пришлось пойти на какие-то жертвы. Геннадий очень хотел этого боя, как только дебютировал на HBO. Мы работали над ним на протяжении последних пяти лет, — сказал Леффлер.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.

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