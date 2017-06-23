Промоутер Головкина рассказал о распределении доходов от боя с «Канело»

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— «Сплит» доходов 70 на 30? Мы так договорились. Главным было устроить этот бой. Обеим сторонам пришлось пойти на какие-то жертвы. Геннадий очень хотел этого боя, как только дебютировал на HBO. Мы работали над ним на протяжении последних пяти лет, — сказал Леффлер.



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