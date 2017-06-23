Промоутер Головкина рассказал о распределении доходов от боя с «Канело»
Промоутер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал в интервью SecondsOut ситуацию с распределением доходов от предстоящего поединка с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— «Сплит» доходов 70 на 30? Мы так договорились. Главным было устроить этот бой. Обеим сторонам пришлось пойти на
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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