Белорус Евгений Кармильчик стал бронзовым призером ЧЕ по боксу в Харькове
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Кармильчик стал бронзовым призером в категории до 49 кг чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В полуфинале континентального форума воспитанник гродненской школы бокса встретился с действующим чемпионом Европы Василием Егоровым из России. Первый раунд Евгений Кармильчик ни в чем не уступал именитому сопернику и провел несколько опасных ударов. Однако во втором и третьем раундах россиянин был более точен. В итоге единогласным решением судей победил Василий Егоров. На пути к пьедесталу почета турнира белорусский атлет был сильнее армянина Артура Ованесяна. За выход в полуфинал Евгений Кармильчик нокаутировал атлета из Турции Мухаммета Унлу.
Бронзовая награда стала единственной в сборной Беларуси по боксу. Следующим важным стартом для команды станет чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.
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