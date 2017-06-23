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https://sport.mail.ru/news/boxing/30169520/
23 июня 2017, 14:32 | Бокс | Sports.kz

Оскар Де Ла Хойя: Головкин — веселый парень, такие нужны боксу

Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя похвалил Геннадия Головкина за позитивный настрой и дружелюбный характер, сообщает Sports.kz.

Промоутер <span class=error>Сауля</span> Альвареса Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> похвалил Геннадия <span class=error>Головкина</span> за позитивный настрой и дружелюбный характер сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Мне действительно нравится GGG, он веселый парень. Мы были на ESPN и там его спросили, что он думает о поединке, что пройдет тремя неделями раньше [Мэйвезер — Макгрегор]. Он ответил: «Если хотите веселого боя — смотрите их поединок, а если вам нужен реальный бой, тогда смотрите наш». Он говорит про мексиканский стиль. Он классный парень, такие нужны боксу, — сказал Оскар в беседе с журналистами в Лос-Анджелесе.

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