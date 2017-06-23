— Мне действительно нравится GGG, он веселый парень. Мы были на ESPN и там его спросили, что он думает о поединке, что пройдет тремя неделями раньше [Мэйвезер — Макгрегор]. Он ответил: «Если хотите веселого боя — смотрите их поединок, а если вам нужен реальный бой, тогда смотрите наш». Он говорит про мексиканский стиль. Он классный парень, такие нужны боксу, — сказал Оскар в беседе с журналистами в Лос-Анджелесе.