Оскар Де Ла Хойя: Головкин — веселый парень, такие нужны боксу
Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя похвалил Геннадия Головкина за позитивный настрой и дружелюбный характер, сообщает Sports.kz.
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— Мне действительно нравится GGG, он веселый парень. Мы были на ESPN и там его спросили, что он думает о поединке, что пройдет тремя неделями раньше [Мэйвезер — Макгрегор]. Он ответил: «Если хотите веселого боя — смотрите их поединок, а если вам нужен реальный бой, тогда смотрите наш». Он говорит про мексиканский стиль. Он классный парень, такие нужны боксу, — сказал Оскар в беседе с журналистами в
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