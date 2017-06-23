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23 июня 2017, 14:18 | Бокс | Чемпионат.com

Поветкин: После допингового скандала даже и мысли не было о завершении карьеры

Российский супертяжеловес Александр Поветкин рассказал, что допинговый скандал не заставил его задуматься о завершении карьеры.

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> рассказал что допинговый скандал не заставил его задуматься о завершении карьеры. Увеличить
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1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия» россиянину предстоит провести бой с украинцем Андреем Руденко, в котором на кону будет стоять вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе.

«Во-первых, я никуда не уходил. Я всегда продолжал тренироваться, постоянно был в тренировочном процессе. Чувствую себя отлично. Думаю, что покажу интересный, красивый бой.

Я всё-таки считаю, что справедливость восторжествует. Все будет так, как должно быть. Сейчас я настроен на бой и как-то от всего отошёл, есть люди, которые занимаются этим, адвокаты.

Даже малейшей мысли не было о том, чтобы закончить карьеру. Наоборот, хотелось доказать. Мне скрывать нечего, я ничего не принимал. Я считаю, что всё равно всё докажут. Всё будет на нашей стороне», — цитирует Поветкина «Мир бокса».
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