Поветкин: После допингового скандала даже и мысли не было о завершении карьеры
Российский супертяжеловес Александр Поветкин рассказал, что допинговый скандал не заставил его задуматься о завершении карьеры.
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1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия» россиянину предстоит провести бой с украинцем Андреем Руденко, в котором на кону будет стоять вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе.
«Во-первых, я никуда не уходил. Я всегда продолжал тренироваться, постоянно был в тренировочном процессе. Чувствую себя отлично. Думаю, что покажу интересный, красивый бой.
Я
Даже малейшей мысли не было о том, чтобы закончить карьеру. Наоборот, хотелось доказать. Мне скрывать нечего, я ничего не принимал. Я считаю, что всё равно всё докажут. Всё будет на нашей стороне», — цитирует Поветкина «Мир бокса».
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