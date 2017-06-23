Поветкин: После допингового скандала даже и мысли не было о завершении карьеры

1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия» россиянину предстоит провести бой с украинцем Андреем Руденко, в котором на кону будет стоять вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе.



«Во-первых, я никуда не уходил. Я всегда продолжал тренироваться, постоянно был в тренировочном процессе. Чувствую себя отлично. Думаю, что покажу интересный, красивый бой.



Я всё-таки считаю, что справедливость восторжествует. Все будет так, как должно быть. Сейчас я настроен на бой и как-то от всего отошёл, есть люди, которые занимаются этим, адвокаты.



Даже малейшей мысли не было о том, чтобы закончить карьеру. Наоборот, хотелось доказать. Мне скрывать нечего, я ничего не принимал. Я считаю, что всё равно всё докажут. Всё будет на нашей стороне», — цитирует Поветкина «Мир бокса».