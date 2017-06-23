Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30167859/
23 июня 2017, 13:06 | Бокс | Sports.kz

Альварес раскритиковал Головкина за «детский» уровень соперников

Мексиканский боксер Сауль Альварес отметил, что его послужной список значительно превосходит уровень оппозиции Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес отметил что его послужной список значительно превосходит уровень оппозиции Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также «Канело» сказал, что любители бокса в их поединке увидят настоящий мексиканский стиль.

— 16 сентября вы увидите, что такое настоящий мексиканский стиль. Есть большая разница между теми, кого нокаутировал Головкин и теми, кого отправлял в нокаут я. Когда соперник стоит прямо перед тобой, подставляя лицо под удары, даже маленький ребенок сможет его нокаутировать. 16 сентября вы все увидите, — цитирует Альвареса Boxingnews24.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Геннадий Головкин: «Если бы я прикончил Джейкобса, боя с Альваресом могло бы не быть»

Геннадий Головкин: «Когда я рос, я дрался каждый день. В Казахстане у меня была очень тяжелая жизнь»

Головкин и Альварес поспорили, кто сильнее: мексиканцы или казахи?