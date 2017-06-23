Альварес раскритиковал Головкина за «детский» уровень соперников
Мексиканский боксер Сауль Альварес отметил, что его послужной список значительно превосходит уровень оппозиции Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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Также «Канело» сказал, что любители бокса в их поединке увидят настоящий мексиканский стиль.
— 16 сентября вы увидите, что такое настоящий мексиканский стиль. Есть большая разница между теми, кого нокаутировал Головкин и теми, кого отправлял в нокаут я. Когда соперник стоит прямо перед тобой, подставляя лицо под удары, даже маленький ребенок сможет его нокаутировать. 16 сентября вы все увидите, — цитирует Альвареса Boxingnews24.com.
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