Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с Уордом
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры российского боксера Сергея Ковалева продолжают работу над подачей апелляции на результат его поединка с американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наши адвокаты продолжают работу над подачей апелляции», — сказала она.
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.
В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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