Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с Уордом

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«Наши адвокаты продолжают работу над подачей апелляции», — сказала она.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер и его команда считают, что удары были нанесены ниже пояса. Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.