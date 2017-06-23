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23 июня 2017, 8:54 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Мэйвезер слишком много говорит

Непобежденный средневес Геннадий Головкин сказал, что он думает о критике в его адрес со стороны Флойда Мэйвезера, сообщает Sports.kz.

Непобежденный <span class=error>средневес</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> сказал что он думает о критике в его адрес со стороны <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, ранее Флойд заявлял, что GGG проиграет Саулю Альваресу, а также, что для него самого Геннадий стал бы «легкой работой».

— Это все ничто, сейчас у нас другая история. Флойд слишком много говорит. Он же не промоутер «Канело», не знаю, зачем он об этом говорит. Лучше спросите его самого, — с улыбкой ответил Геннадий корреспонденту Fight Hub TV.

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