Геннадий Головкин: Мэйвезер слишком много говорит
Непобежденный средневес Геннадий Головкин сказал, что он думает о критике в его адрес со стороны Флойда Мэйвезера, сообщает Sports.kz.
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Напомним, ранее Флойд заявлял, что GGG проиграет Саулю Альваресу, а также, что для него самого Геннадий стал бы «легкой работой».
— Это все ничто, сейчас у нас другая история. Флойд слишком много говорит. Он же не промоутер «Канело», не знаю, зачем он об этом говорит. Лучше спросите его самого, — с улыбкой ответил Геннадий корреспонденту Fight Hub TV.
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