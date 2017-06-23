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https://sport.mail.ru/news/boxing/30164264/
23 июня 2017, 8:51 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Наш бой с Головкиным не закончится решением судей

Претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC Сауль Альварес заявил на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что их бой с Геннадием Головкиным гарантирует нокаут, сообщает Sports.kz.

Претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC <span class=error>Сауль</span> Альварес заявил на <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> что их бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> гарантирует нокаут сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Такие бои требуют времени, и наш бой сделан в нужное время. С самого рождения у меня нет страха и я готов. Вряд ли наш поединок завершится решением судей. Судя по нашим стилям, будет нокаут.

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