Сауль Альварес: Наш бой с Головкиным не закончится решением судей
Претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC Сауль Альварес заявил на
пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что их бой с Геннадием Головкиным гарантирует нокаут, сообщает Sports.kz.
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— Такие бои требуют времени, и наш бой сделан в нужное время. С самого рождения у меня нет страха и я готов. Вряд ли наш поединок завершится решением судей. Судя по нашим стилям, будет нокаут.
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