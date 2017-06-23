Сауль Альварес: Наш бой с Головкиным не закончится решением судей

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— Такие бои требуют времени, и наш бой сделан в нужное время. С самого рождения у меня нет страха и я готов. Вряд ли наш поединок завершится решением судей. Судя по нашим стилям, будет нокаут.