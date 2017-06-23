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— Любимый бой из всех проведенных?

— Вау! Каждый из них был сложным, я все время учусь. Мэттью Мэклин был одним из хороших соперников, Марко Антонио Рубио. Мне нравится и последний бой — тот, в котором я победил. Я рассуждаю и как фанат бокса. Интересный вопрос!

— Любимый бой из классических?

— Хулио Сезар Чавес-старший против Мелдрика Тейлора и бой Мики Уорда с Артуро Гатти.

— Если бы можно было выбрать боксера из любой эпохи, с кем бы хотели встретиться?

— Это очень сложный вопрос. Может быть — Шугар Рэй Робинсон, Томми Хирнс, Мэнни Пакьяо или Флойд Мейвезер. А вот Майк Тайсон будет немного крупным для меня (смеется). Но если выбирать из одного, то это назову Шугара Рэя Леонарда: его стиль и скорость — все это делает его великим. Я бы сразился с ним.

— Когда в последний раз вы дрались вне ринга?

— Настоящая драка или просто удар? Я — послушный парень. Может быть, пару дней назад — с женой. Она выиграла (смеется). Ну, а если серьезно — когда я рос, дрался каждый день, у меня была сложная жизнь в Казахстане.

— Кто круче — мексиканцы или казахстанцы?

— Это очень сложно, потому что как люди мы очень похожи. Бойцы обоих типов очень хорошие. Трудный выбор!

— Свидание твоей мечты, что бы вы делали вместе с ней?

— Вы хотите убить меня? Я очень умный парень. Я люблю свою жену и жизнь. Когда я дома, босс — она! Так что — как пожелает она.

— Самая необычная вещь, на которую вы потратили свой гонорар?

— Когда вы помогаете людям и у вас есть возможность для этого, лучше не разговаривать, а делать. Так что я бы не хотел говорить об этом. Что касается меня — мне нужно много. У меня очень простая жизнь.

— Какое у вас хобби вне бокса? Чем вы увлекаетесь?

— Все свободное время я посвящаю семье. Мы смотрим фильмы, гуляем в парках и, конечно же, смотрим много спорта — НБА, футбол, хоккей, теннис, гольф и даже керлинг — может быть, я выступлю в этом виде на следующей Олимпиаде (смеется).

— Ваш главный порок?

— Еда. Боксеру приходится очень сильно ограничивать себя перед тем, как начать тренировочный лагерь.

— Если бы не бокс, кем бы вы стали?

— Всю свою жизнь я провел в боксе. Но если бы судьба сложилась по-другому, я бы поступил в университет и изучал техническую специальность.

— Что думаете о бое Мейвезера с Конором МакГрегором?

— Мой бой с «Канело» — настоящий боксерский бой, а Мейвезер против МакГрегора — это шоу. Флойд — боксер, а МакГрегор — нет. Мне нравится классика бокса и старая школа, а не вот это.

— Что дальше после боя с «Канело»?

— Я не могу говорить или думать об этом, потому что сосредоточен на сто процентов на ближайшем бою. Может, пойду в керлинг, это моя мечта!