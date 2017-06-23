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23 июня 2017, 8:45 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Для казахстанских детей я как Супермэн или Железный человек

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин отметил важность своего боя с Саулем Альваресом и рассказал о том, что казахстанские дети считают его героем и примером для подражания, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий <span class=error>Головкин</span> отметил важность своего боя с <span class=error>Саулем</span> Альваресом и рассказал о том что казахстанские дети считают его героем и примером для подражания сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Три дня назад я вернулся из Казахстана. Я видел фанатов, видел, какими большими и сияющими глазами на меня смотрят дети. Они смотрели на меня, будто я Супермэн или Железный человек. Бой с «Канело» — геройский поединок, — сказал GGG в интервью The Ring.

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