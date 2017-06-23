Геннадий Головкин: Для казахстанских детей я как Супермэн или Железный человек

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— Три дня назад я вернулся из Казахстана. Я видел фанатов, видел, какими большими и сияющими глазами на меня смотрят дети. Они смотрели на меня, будто я Супермэн или Железный человек. Бой с «Канело» — геройский поединок, — сказал GGG в интервью The Ring.