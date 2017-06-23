Головкин занимает второе место в P4P-рейтинге Boxing Kingdom
Популярный твиттер Boxing Kingdom опубликовал обновленный
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинг лучших боксеров мира, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) расположился в нем на второй позиции — он уступает лишь американцу Андре Уорду (32−0, 16 КО). Тройку замыкает украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО).
Полностью ТОП-10 P4P-рейтинга выглядит так:
1. Андре Уорд (32−0, 16 КО)
2. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
3. Василий Ломаченко (8−1, 6 КО)
4. Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО)
5. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО)
6. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
8. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО)
9. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО)
10. Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).
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