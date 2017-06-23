«Готов работать с Ковалевым». Сенсационное заявление тренера Андре Уорда

Напомним, что Ковалев дважды проиграл Уорду. Первый раз единогласным решением судей, а второй раз — техническим нокаутом.



«Если бы Джон Дэвид Джексон (нынешний тренер российского боксера, прим. ред.) ушел, я бы предложил Ковалеву присоединиться к нам! — сенсационно заявляет Хантер. — Я уверен, что ему бы здесь очень понравилось. Я считаю, что на данном этапе помог бы ему лучше использовать свой разрушительный удар. Кроме того, он бы меня зауважал.

Не поймите меня неправильно, я не упрашиваю его. Я просто говорю, что если ему не дают необходимое другие тренеры, я постараюсь этот пробел исправить. Покажу иную работу. У нас нет любимчиков и мы не испытываем неприятных чувств к кому-либо. Знаете, я думаю, что если у него не будет выбора, мы можем создать такую атмосферу, что он здесь расцветет. Поэтому это не просьба. Это как, если у него не получится все остальное, он может найти наше понимание здесь и продолжить карьеру с нами.

Далее Хантеру говорят, что Ковалев не смог сработаться ни с одним тренером в США и не испытывает уважения к тренерской школе США. На это наставник Уорда отвечает:

«Ну, как можно не уважать человека, который смог тебя побить? Не нужно кому-то нравится, чтобы заслужить уважение. Как можно не уважать человека, который распознал твои слабости? Пока все смотрели на твои сильные стороны, я изучал слабые места.

И знаете, я снова хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не навязываюсь. Это не так. Просто сейчас он сам по себе. И если он пойдет к российскому тренеру, хорошо. Пускай так. Но едва ли он поможет ему устранить недостатки. К этой ситуации подходит высказывание: «Если ты увидел опилки, значит не за горами и мельница».

Итак, если бы знали, как с ним договориться, мы могли помочь ему стать лучше.