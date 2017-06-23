«Готов работать с Ковалевым». Сенсационное заявление тренера Андре Уорда
Вирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорда, предложил его бывшему сопернику Сергею Ковалева работать под своим началом.
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Напомним, что Ковалев дважды проиграл Уорду. Первый раз единогласным решением судей, а второй раз — техническим нокаутом.
«Если бы Джон Дэвид Джексон (нынешний тренер российского боксера, прим. ред.) ушел, я бы предложил Ковалеву присоединиться к нам! — сенсационно заявляет Хантер. — Я уверен, что ему бы здесь очень понравилось. Я считаю, что на данном этапе помог бы ему лучше использовать свой разрушительный удар. Кроме того, он бы меня зауважал.
Не поймите меня неправильно, я не упрашиваю его. Я просто говорю, что если ему не дают необходимое другие тренеры, я постараюсь этот пробел исправить. Покажу иную работу. У нас нет любимчиков и мы не испытываем неприятных чувств к
Далее Хантеру говорят, что Ковалев не смог сработаться ни с одним тренером в США и не испытывает уважения к тренерской школе США. На это наставник Уорда отвечает:
«Ну, как можно не уважать человека, который смог тебя побить? Не нужно
И знаете, я снова хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не навязываюсь. Это не так. Просто сейчас он сам по себе. И если он пойдет к российскому тренеру, хорошо. Пускай так. Но едва ли он поможет ему устранить недостатки. К этой ситуации подходит высказывание: «Если ты увидел опилки, значит не за горами и мельница».
Итак, если бы знали, как с ним договориться, мы могли помочь ему стать лучше.
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