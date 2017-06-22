Бывший тренер Ковалева обвинил россиянина в упрямстве

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«Через полтора года работы с Сергеем я понял, что он очень упрямый. Он думал, что сам знает, что ему делать. Ему трудно было понять, что опытный тренер, смотря со стороны, видит, что ему лучше делать. Он не понимал, что люди ему помогают. Одна из причин, по которым я попросил его уйти: он хотел делать вещи не так, как хотел я», — сказал Санчес.

Мексиканский тренер, также похвалил Ковалева. «Он вырос в прекрасного бойца, он действительно очень хорош, но мне в моем зале не нужны высокомерные парни, которые все делают по-своему и портят других», — добавил Санчес.

Ковалев проиграл американцу Андре Уорду в реванше, который прошел в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой в восьмом раунде. Россиянин перестал защищаться после серии ударов американца, часть которых пришлась ниже пояса.

Это поражение стало вторым подряд для Ковалева. Он одержал 30 побед (26 нокаутом) при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).