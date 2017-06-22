Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал Ковалева
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин рассказал о своем предстоящем поединке с Саулем «Канело» Альваресом и поделился мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.
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— Многие критиковали вас за то, как вы провели бой с Дэниэлом Джейкобсом, говорили что вам нужен перерыв. Как вы к этому относитесь?
— Я получил то, что хотел. Мы договорились с «Голден бой». У меня будет бой с «Канело». Это самое главное.
Если бы я выглядел на 100% в поединке с Джейкобсом, и бой получился бы легким, Альварес никогда бы не стал драться со мной. Теперь он не сбежит.
— Все болельщики очень хотели этого боя. Мы думали, что его может и не быть.
— Забудем про прошлое, про то как долго мы хотели получить бой. Теперь новая и другая история моего противостояния с «Канело». Бокс, фанаты, от этого поединка выиграют все.
— Нас интересует ваше мнение по второму бою Ковалева с Уордом. Вы его смотрели?
— Да.
— Что думаете про остановку?
— Возможно, не все было так плохо, чтобы бой останавливать. Рефери даже не открыл счет. Ему, конечно, виднее. Он — главный в ринге. Но я хотел, чтобы он дал Сергею время. Хотя бы пару секунд. Можно было засчитать нокдаун, а остановить бой в следующий раз. Я не думаю, что несколько секунд
— Андре Уорд теперь номер один в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории?
— Для меня это не принципиально. Если есть люди, которые с этим согласны, так тому и быть.
— После
— Жду с нетерпением. Это начало подготовки к бою с «Канело». Он — мой самый желанный соперник. И для бокса — это самый ожидаемый бой. Невероятная интрига и грандиозный праздник.
— Ждем «Биг драма шоу»?
— Все ждут и рассчитывают на «Биг драма щоу». Сауль уважает меня. Я уважаю его. Хорошая интрига и интереснейший бой. Но настоящий чемпион — это. Болельщики будут рады увидеть Альвареса в ринге со мной. Это будет отличный бой. Смотрите его 16 сентября. Обещаю, что я и Сауль подарим вам отличное «Драма шоу».
— Последняя тема. 26 августа состоится бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Зачем они выбрали дату за три недели до вашего боя?
— Это очень выгодное дело для Флойда и Конора. Прибыльный бой, куча денег и фанатов, и никакого рейнтига.
— Это плохо для бокса?
— Это не имеет никакого отношения к боксу. Это неуважение к боксу. Это просто шоу. Оно финансово выгодно, но это не бокс.
— Конору никто не дает шансов на победу.
— Шансы на победу? Его кошелек точно выиграет, как и кошелек Флойда. Они получат кучу денег и внимания.
— Ваш бой от этого пострадает?
— Мой бой — это настоящий бокс. Я не думаю, что встреча Флойда и Конора навредит. Наш поединок с «Канело» — не показуха.
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