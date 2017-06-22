Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал Ковалева

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— Многие критиковали вас за то, как вы провели бой с Дэниэлом Джейкобсом, говорили что вам нужен перерыв. Как вы к этому относитесь?

— Я получил то, что хотел. Мы договорились с «Голден бой». У меня будет бой с «Канело». Это самое главное.

Если бы я выглядел на 100% в поединке с Джейкобсом, и бой получился бы легким, Альварес никогда бы не стал драться со мной. Теперь он не сбежит.

— Все болельщики очень хотели этого боя. Мы думали, что его может и не быть.

— Забудем про прошлое, про то как долго мы хотели получить бой. Теперь новая и другая история моего противостояния с «Канело». Бокс, фанаты, от этого поединка выиграют все.

— Нас интересует ваше мнение по второму бою Ковалева с Уордом. Вы его смотрели?

— Да.

— Что думаете про остановку?

— Возможно, не все было так плохо, чтобы бой останавливать. Рефери даже не открыл счет. Ему, конечно, виднее. Он — главный в ринге. Но я хотел, чтобы он дал Сергею время. Хотя бы пару секунд. Можно было засчитать нокдаун, а остановить бой в следующий раз. Я не думаю, что несколько секунд что-то существенно изменили.

Цитата Андре выглядел очень хорошо и намного сильнее Ковалева. Буквально деклассировал его. Ковалев — очень жесткий и упертый парень. У него характер чемпиона, а чемпионы не садятся на колено, будучи потрясены. Для чемпионского боя остановка была ранней. Для чемпионского боя два-три нокдауна — это нормально и даже хорошо.

— Андре Уорд теперь номер один в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории?

— Для меня это не принципиально. Если есть люди, которые с этим согласны, так тому и быть.

— После пресс-конференций у вас начнется тренировочной лагерь…

— Жду с нетерпением. Это начало подготовки к бою с «Канело». Он — мой самый желанный соперник. И для бокса — это самый ожидаемый бой. Невероятная интрига и грандиозный праздник.

— Ждем «Биг драма шоу»?

— Все ждут и рассчитывают на «Биг драма щоу». Сауль уважает меня. Я уважаю его. Хорошая интрига и интереснейший бой. Но настоящий чемпион — это. Болельщики будут рады увидеть Альвареса в ринге со мной. Это будет отличный бой. Смотрите его 16 сентября. Обещаю, что я и Сауль подарим вам отличное «Драма шоу».

— Последняя тема. 26 августа состоится бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Зачем они выбрали дату за три недели до вашего боя?

— Это очень выгодное дело для Флойда и Конора. Прибыльный бой, куча денег и фанатов, и никакого рейнтига.

— Это плохо для бокса?

— Это не имеет никакого отношения к боксу. Это неуважение к боксу. Это просто шоу. Оно финансово выгодно, но это не бокс.

— Конору никто не дает шансов на победу.

— Шансы на победу? Его кошелек точно выиграет, как и кошелек Флойда. Они получат кучу денег и внимания.

— Ваш бой от этого пострадает?

— Мой бой — это настоящий бокс. Я не думаю, что встреча Флойда и Конора навредит. Наш поединок с «Канело» — не показуха.