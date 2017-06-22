Алоян: У меня давно бы забрали призовые, если бы государству это было нужно
Российский боксёр Миша Алоян, которого лишили серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за применение запрещённого препарата туаминогептана, рассказал, что будет с призовыми за выступление на турнире. Ему перечислили 4 млн рублей, а также подарили автомобиль BMW X4.
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«Лишить меня призовых ни МОК, ни CAS не могут: не они мне их давали. Всё остальное — дело нашего государства. И если нужно было бы — давно бы забрали. Но опять же, государство понимает, что
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