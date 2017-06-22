Алоян: У меня давно бы забрали призовые, если бы государству это было нужно

«Лишить меня призовых ни МОК, ни CAS не могут: не они мне их давали. Всё остальное — дело нашего государства. И если нужно было бы — давно бы забрали. Но опять же, государство понимает, что из-за спрея от насморка — это же не стероиды, не анаболики — лишать меня призовых — абсурд!» — сказал Алоян в интервью «Комсомольской правде».