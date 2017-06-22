Боксер Мэйуэзер-младший начал подготовку к бою с Макгрегором
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший начал подготовку к бою с выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) ирландским бойцом Конором Макгрегором, сообщает TMZ.
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Бой пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в
В четверг Мэйуэзер в
Мэйуэзер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, провел последний поединок в сентябре 2015 года, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA (Super).
Макгрегор, на счету которого 21 победа, 3 поражения в MMA, стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее ирландец отказался от титула в полулегком весе, сохранив чемпионский пояс в легком весе.
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