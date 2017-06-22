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https://sport.mail.ru/news/boxing/30157173/
22 июня 2017, 15:47 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина Брук рассчитывает вернуться на ринг до конца года

Травма британского боксера Келла Брука (36−2, 25 КО), полученная в бою с американцем Эрролом Спенсом (22−0, 19 КО), оказалась чуть менее серьезной, чем считалось изначально, сообщает Sports.kz.

Травма британского боксера <span class=error>Келла</span> <span class=error>Брука</span> (36−2 25 КО) полученная в бою с американцем <span class=error>Эрролом</span> <span class=error>Спенсом</span> (22−0 19 КО) оказалась чуть менее серьезной чем считалось изначально сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я говорил с хирургом. Он сказал, что эта операция — большой успех, и что она была куда более простой, чем предыдущая. Так что, думаю, я успею полностью восстановиться и провести бой до конца этого года. Мы поговорим с командой в течение пары недель. Надеюсь, летом я уже вернусь в тренировочный лагерь. Я по-прежнему чувствую, что у меня есть большое будущее в боксе, — цитирует Брука Boxingnews24.com.

Напомним, в течение восьми месяцев Брук получил две травмы глаза, в связи с чем перенес две операции: в сентябре прошлого года британец в бою с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) серьезно повредил правый глаз, а в поединке со Спенсом — левый.

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