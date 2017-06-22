Экс-соперник Головкина Брук рассчитывает вернуться на ринг до конца года
Травма британского боксера Келла Брука (36−2, 25 КО), полученная в бою с американцем Эрролом Спенсом (22−0, 19 КО), оказалась чуть менее серьезной, чем считалось изначально, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я говорил с хирургом. Он сказал, что эта операция — большой успех, и что она была куда более простой, чем предыдущая. Так что, думаю, я успею полностью восстановиться и провести бой до конца этого года. Мы поговорим с командой в течение пары недель. Надеюсь, летом я уже вернусь в тренировочный лагерь. Я
Напомним, в течение восьми месяцев Брук получил две травмы глаза, в связи с чем перенес две операции: в сентябре прошлого года британец в бою с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) серьезно повредил правый глаз, а в поединке со Спенсом — левый.
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