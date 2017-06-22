Экс-соперник Головкина Брук рассчитывает вернуться на ринг до конца года

— Я говорил с хирургом. Он сказал, что эта операция — большой успех, и что она была куда более простой, чем предыдущая. Так что, думаю, я успею полностью восстановиться и провести бой до конца этого года. Мы поговорим с командой в течение пары недель. Надеюсь, летом я уже вернусь в тренировочный лагерь. Я по-прежнему чувствую, что у меня есть большое будущее в боксе, — цитирует Брука Boxingnews24.com.



Напомним, в течение восьми месяцев Брук получил две травмы глаза, в связи с чем перенес две операции: в сентябре прошлого года британец в бою с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) серьезно повредил правый глаз, а в поединке со Спенсом — левый.