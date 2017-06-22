Головкин vs «Канело». Что общего и в чем отличие двух самых обсуждаемых боксеров мира

В преддверии поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным с мексиканцем Саулем Альваресом Vesti.kz рассказывают об основных различиях двух боксеров.

Каждый боец на заре своей карьеры определяется местом происхождения и особенностями детства. Зачастую заниматься боксом (а сначала просто драться) будущих великих чемпионов толкают нищета, из которой стремятся вырваться, условия воспитания (алкоголизм, наркомания близких, частые избиения), а также нападки хулиганов. Именно из-за хулиганов в бокс пришел величайший Мохаммед Али. Многие помнят историю, когда на заработанные своим трудом деньги юный Али купил дорогой велосипед, который в итоге украли на следующий день.

Это произошло, когда Мохаммеду было 12 лет. В те времена царило расовое неравенство, которое сформировало личность Али. Обнаружив пропажу, он в расстроенных чувствах пообещал полицейскому — Джо Мартину (парадоксально, но Мартин был «белым») — избить воров. На что Мартин ему ответил: «Прежде чем кого-то побить, нужно сначала этому научиться», после чего привел его в свой зал. Правда, несколько раз он выгонял Али за то, что тот задирался с остальными ребятами и за выкрики: «Я лучший боксер. Я стану чемпионом мира».

Именно определенные условия взросления, негативные события приводят в этот сложный спорт юных парней. И так или иначе, в это время и формируется личность боксера, которую он проявляет как в ринге, так и вне его. В этой характеристике чемпион — чемпиону рознь. Между двумя лучшими существует масса различий проявления личности, когда боксер без перчаток.

Головкину, например, просто приходилось «выживать» на улицах. По его воспоминаниям, Караганда во время его юности была опасным городом. Надо было доказывать на улицах, что ты самый сильный. «Это было мое детство, когда мне было 12−13−14 лет. Это было моей обычной жизнью. Не могу сказать, что это было здорово. Это было очень трудно, очень опасно».

Несмотря на это, все отмечают, что в детстве он был добрым и скромным. Никогда не начинал конфликты. Никто не может назвать время и момент, когда Головкин проявил себя с негативной стороны.

При этом, позже, GGG старался обходить стороной криминальные «разборки», в которых во время 90-х годов спортсмены силовых видов спорта часто принимали участие и были основной разрушающей силой. Он уже тогда понимал, что никаких положительных перспектив это дело не несет, и сохранил свою незапятнанную репутацию, которая до сих пор не вызывает сомнений.

В свою очередь история «Канело» выглядит несколько иначе. Больше всех про него помнит и рассказывает его старший брат Ригоберто, который и привил любовь к боксу у Альвареса. Как он вспоминает, Саулю нравилось бить других ребят. С самого детства и по сей день «Канело» живет и работает в ринге по одной тактике — Golpearlo — «ударь его».

В основном его жестокость была направлена на ребят, которые дразнили его. И всегда, после победы над ними, видя, как они истекают кровью, он оставался доволен собой, своим превосходством. «Когда я был маленьким, я всегда сражался, избивал других детей», — вспоминает сам Сауль.

«Он был злым, но очень заботливым ребенком. Часто попадал в беду в драках, когда разбивал нос какому-нибудь мальчику, который был намного старше его. Я всегда за него переживала, — рассказала в одном из интервью его мама Анна-Мария. — Но мне нравится видеть, каким зрелым человеком он в итоге стал. Мой прекрасный сын. Я им горжусь».

Еще одно основное отличие между Головкиным и Альваресом — привязанность к родному месту, к месту, где они родились и выросли. У казахстанского боксера в Караганде осталась мама, которую он часто навещает. Большинство из таких визитов остаются незамеченными прессой. Он никогда об этом не объявляет, чтобы не лишить своего приезда в Казахстан семейных теплоты и тишины. Пусть нечасто, но Геннадий приезжает в свой родной город. Он никогда не скрывал своего происхождения и патриотизма. К тому же он открыл детский игровой комплекс за свои деньги.

У Альвареса в его родном Хуанакатлане проживает практически вся семья. Братья, сестры, мама, родная дочь. Но при этом он редко приезжает в отчий дом. Об этом говорят не только его родные, но и сами жители этого города. Для них «Канело» превратился в миф: своего кумира они видят лишь по телевизору, на обложках журналов, в рекламах. Да, он является достоянием Мексики. Его слава выше, чем у футболиста Хавьера Эрнандеса («Чичарито»). Но, как говорят в Гвадалахаре, «Его нет в Мексике. Его нигде нет. Он существует только в ринге».

Был период, когда он на протяжении нескольких лет не приезжал домой. Возможно, на это повлиял то факт, что его брат Виктор в 2012 году обвинялся в убийстве. Но спустя определенное время все обвинения были сняты. То дело так и осталось незаконченным. Но настроение местных жителей говорит само за себя. На вопрос об их мнении о семье Альвареса многие отвечают вот так: «О них как о спортсменах или как о людях?» Вряд ли такое можно услышать в Караганде… Тем не менее других членов семьи Сауля и самого чемпиона очень уважают на родине и считают выдающимися гражданами.

Жизнь в социальных сетях — еще один пункт, где чемпионы разительно отличаются. Все привыкли к тому, что Головкин практически закрыл доступ к своей личной жизни. И касается это не только интервью, но и ведения аккаунтов в соцсетях. Его Instagram, как и другие средства, основан только на моментах, касающихся карьеры и бокса. Он может поздравить с праздниками, поздравить с днем рождения кого-либо, отметить своим вниманием то или иное событие. Но не более. Никогда не будет селфи, фото с семьей и так далее. К тому же другое табу — деньги. Даже в рекламных акциях брендов GGG фотографируется, так как является амбассадором. При этом он ни разу не использовал свои заработки, чтобы показать, насколько он обеспечен и что может себе позволить, показать, насколько он крут. Даже не было фото машины. Кто-нибудь знает, на чем передвигается GGG? А в каком доме он живет?

Другое дело Альварес. Тут вам снимки с личного самолета, фото шикарных «тачек», которыми он владеет. Также его аккаунт пестрит кадрами с дорогого отдыха на яхтах, с игры в покер. Не лишена страница и кадров с тренировок, видеообращений. Нет, это нельзя назвать негативным фактом о «Канело». Он просто более открыт с этой стороны. Его личную жизнь можно представить. Можно видеть, как и чем живет Альварес.

Еще одна тема для сравнений — «амурные» дела. Геннадий зарекомендовал себя прекрасным семьянином и однолюбом. У него есть жена Алина, с которой они вместе с 2000 года, а в 2007-м пара поженилась. Геннадий и Алина воспитывают своего сына Вадима. Чтобы знать, насколько он предан семье, нужно знать фразу, которую произнес однажды GGG: «Больше всего из людей меня впечатлила моя жена!».

И вот здесь резкий контраст между боксерами. Альварес — полная противоположность чемпиону. Он имеет внебрачную дочь, которая родилась во время давних отношений. Не так давно Сауль праздновал победу над Чавесом-младшим с Фернандой Гомес. В мексиканских СМИ сообщалось, что девушка беременна от него. Все бы ничего, только вот история обошлась без хэппи-энда. «Канело» расстался с Фернандой, появившись на публике с новой подругой.

Отличий, конечно, предостаточно. Их можно и вовсе назвать антиподами. Но на фоне этого Головкин и Альварес — идентичны своим предназначением и целями в плане карьеры. Бокс для обоих — их жизнь, а ринг их сближает.

И нежелание выставлять свои эмоции напоказ лишь только подкрепляет это. Ни от GGG, ни от «Канело» вы никогда не дождетесь каких-то подробностей, не касающихся бокса. И любое интервью наверняка превратится в клише, которое ограничится темами об их любимом виде спорта. Что их беспокоит, чему рады, как дела в семье — останется при них. То, что от них ждут в ринге, они нам дают. Этого достаточно.

В любом случае, они — джентльмены. И чью бы руку рефери не поднял 16 сентября, победитель обязательно с благодарностью пожмет ту, чья так и осталась внизу.