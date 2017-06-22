Вице-президентом Европейской конфедерации бокса стала россиянка Татьяна Кириенко

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Кириенко стала первой женщиной в истории, которая вошла в исполком EUBC.

«Войти в состав такой организации — успех и честь для государства. Это знак уважения Федерации бокса России со стороны европейских коллег. Членство в конфедерации дает право участвовать в принятии законов, нововведений в данном виде спорта на европейском уровне», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.