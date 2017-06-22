Головкин: После боя с Альваресом я могу уйти из бокса

Боксёру из Казахстана уже исполнилось 35 лет, что довольно немало по меркам профессионального бокса, хотя сам Головкин чувствует себя, по его словам, моложе своих лет.



«Возможно, после этого боя я закончу карьеру. А возможно, и нет. Я чувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но я чувствую себя на 25. Однако это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой очень сложный», — цитирует Головкина BoxingScene.