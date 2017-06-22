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https://sport.mail.ru/news/boxing/30155317/
22 июня 2017, 12:37 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин: После боя с Альваресом я могу уйти из бокса

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин не исключил возможности завершения карьеры после поединка с Саулем Альваресом, запланированного на 16 сентября в Лас-Вегасе.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> не исключил возможности завершения карьеры после поединка с <span class=error>Саулем</span> Альваресом запланированного на 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Боксёру из Казахстана уже исполнилось 35 лет, что довольно немало по меркам профессионального бокса, хотя сам Головкин чувствует себя, по его словам, моложе своих лет.

«Возможно, после этого боя я закончу карьеру. А возможно, и нет. Я чувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но я чувствую себя на 25. Однако это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой очень сложный», — цитирует Головкина BoxingScene.
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