Головкин: После боя с Альваресом я могу уйти из бокса
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин не исключил возможности завершения карьеры после поединка с Саулем Альваресом, запланированного на 16 сентября в
Лас-Вегасе.
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Боксёру из Казахстана уже исполнилось 35 лет, что довольно немало по меркам профессионального бокса, хотя сам Головкин чувствует себя, по его словам, моложе своих лет.
«Возможно, после этого боя я закончу карьеру. А возможно, и нет. Я чувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но я чувствую себя на 25. Однако это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой очень сложный», — цитирует Головкина BoxingScene.
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