Оскар Де Ла Хойя: Головкин и Альварес друг друга не любят
Владелец компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя отметил, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин настроены по отношению друг к другу
по-боевому, сообщает Sports.kz.
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— GGG и «Канело» друг друга не любят. Я не говорю, что между ними ненависть, но они хотят между собой подраться. Их кровь кипит. А когда у вас есть два топовых средневеса с такой силой, бой обещает быть великолепным, — отметил промоутер в беседе с американскими репортерами.
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