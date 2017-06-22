Оскар Де Ла Хойя: Головкин и Альварес друг друга не любят

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— GGG и «Канело» друг друга не любят. Я не говорю, что между ними ненависть, но они хотят между собой подраться. Их кровь кипит. А когда у вас есть два топовых средневеса с такой силой, бой обещает быть великолепным, — отметил промоутер в беседе с американскими репортерами.