Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30155311/
22 июня 2017, 12:34 | Бокс | Sports.kz

Оскар Де Ла Хойя: Головкин и Альварес друг друга не любят

Владелец компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя отметил, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин настроены по отношению друг к другу по-боевому, сообщает Sports.kz.

Владелец компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> отметил что <span class=error>Сауль</span> Альварес и Геннадий <span class=error>Головкин</span> настроены по отношению друг к другу <nobr>по-боевому</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— GGG и «Канело» друг друга не любят. Я не говорю, что между ними ненависть, но они хотят между собой подраться. Их кровь кипит. А когда у вас есть два топовых средневеса с такой силой, бой обещает быть великолепным, — отметил промоутер в беседе с американскими репортерами.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Головкин назвал сумасшедшими тех, кто считает, что он проиграл Джейкобсу

Сауль Альварес: «Надеюсь, Головкин даст мне бить себя, как он это делал в боях с Бруком и Джейкобсом»

Головкин сказал, когда может завершить карьеру