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22 июня 2017, 12:32 | Бокс | Vesti.kz

Боксеры отправили друг друга в одновременный нокдаун на чемпионате Европы

Интересный случай произошел на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Харькове. Боксеры из Шотландии и Испании одновременно отправили друг друга в нокдаун, сообщают Vesti.kz.

Оба сумели потрясти друг друга в одной атаке. Увеличить
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Шотландец Шон Лаззерини и испанец Алехандро Камачо Фернандес оспаривали лицензию на чемпионат мира в весовой категории до 81 килограмма. В одном из эпизодов встречи обоим боксерам удалось чисто попасть по сопернику, и оба не смогли удержать равновесие.

Победу по очкам, а с ней и квоту на мировой турнир, выиграл шотландец.

Напомним, чемпионат Европы по боксу является квалификационным к первенству мира в Германии. На ЧМ-2017 проходят по восемь лучших боксеров в каждой из 10 весовых категорий. Ранее лицензию выиграл российский тяжеловес Евгений Тищенко (до 91 килограмма), и теперь он снова может встретиться на ринге с казахстанцем Василием Левитом.
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