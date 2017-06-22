Боксеры отправили друг друга в одновременный нокдаун на чемпионате Европы

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Шотландец Шон Лаззерини и испанец Алехандро Камачо Фернандес оспаривали лицензию на чемпионат мира в весовой категории до 81 килограмма. В одном из эпизодов встречи обоим боксерам удалось чисто попасть по сопернику, и оба не смогли удержать равновесие.

Победу по очкам, а с ней и квоту на мировой турнир, выиграл шотландец.

Напомним, чемпионат Европы по боксу является квалификационным к первенству мира в Германии. На ЧМ-2017 проходят по восемь лучших боксеров в каждой из 10 весовых категорий. Ранее лицензию выиграл российский тяжеловес Евгений Тищенко (до 91 килограмма), и теперь он снова может встретиться на ринге с казахстанцем Василием Левитом.