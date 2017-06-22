Соперник Головкина Альварес претендует на звание лучшего неамериканского спортсмена
Сайт телеканала ESPN представил номинантов на премию ESPY-2017, сообщает Sports.kz.
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Мексиканский боксер Сауль Альварес, которому 16 сентября предстоит встретиться с Геннадием Головкиным, представлен в номинации «Лучший международный спортсмен». На данное звание претендуют спортсмены, не являющиеся гражданами США. С «Канело» здесь соперничают боец ММА Конор Макгрегор, футболист Криштиану Роналду, легкоатлет Усейн Болт и пловчиха Катинка Хоссу.
Сам Геннадий Головкин, напомним, номинирован на звание «Лучший боец».
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