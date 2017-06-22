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https://sport.mail.ru/news/boxing/30154855/
22 июня 2017, 11:48 | Бокс | Sports.kz

Соперник Головкина Альварес претендует на звание лучшего неамериканского спортсмена

Сайт телеканала ESPN представил номинантов на премию ESPY-2017, сообщает Sports.kz.

Сайт телеканала <span class=error>ESPN</span> представил <span class=error>номинантов</span> на премию <span class=error>ESPY</span>-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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Мексиканский боксер Сауль Альварес, которому 16 сентября предстоит встретиться с Геннадием Головкиным, представлен в номинации «Лучший международный спортсмен». На данное звание претендуют спортсмены, не являющиеся гражданами США. С «Канело» здесь соперничают боец ММА Конор Макгрегор, футболист Криштиану Роналду, легкоатлет Усейн Болт и пловчиха Катинка Хоссу.

Сам Геннадий Головкин, напомним, номинирован на звание «Лучший боец».

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