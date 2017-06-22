Поветкин готов ко всему, что ему предложит в бою украинец Руденко

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Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

«Нелегко сказать, чего ждать от Руденко, я не очень хорошо его знаю, чтобы сказать, как он будет боксировать. Я видел, в своем интервью он говорил, что будет вести бой на дистанции, но, возможно, это такой тактический ход, а на самом деле он будет боксировать в противоположном стиле. Я не знаю, но я готов ко всему, что он мне предложит в ринге», — сказал Поветкин.

«Думаю, что правильно подошел к подготовке к бою с хорошей командой. Уверен, что сейчас я лучше, чем был в 27 лет. На данный момент не думаю о титуле чемпиона мира. Все мои мысли только о бое с Руденко, моя задача — показать впечатляющий бокс», — поделился мыслями 31-летний российский тяжеловес.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.