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https://sport.mail.ru/news/boxing/30149487/
21 июня 2017, 21:57 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Бабанин вышел в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин победил Алексея Заватина из Молдавии. Бабанин гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем боя, в котором встретятся украинец Виктор Выхрист и румын Михай Нистор.

Турнир завершится 24 июня.
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