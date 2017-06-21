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https://sport.mail.ru/news/boxing/30149347/
21 июня 2017, 20:56 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин победил англичанина Томаса Харта. Гаджимагомедов гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем противостояния, в котором встретятся белорус Михаил Даухалявец и хорват Дамир Плантич.

Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в прошлую среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Турнир завершится 24 июня.
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