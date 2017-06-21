Российский боксер Мамедов вышел в полуфинал чемпионата Европы

Россиянин единогласным решением судей победил Карена Тонаканяна из Армении. Мамедов гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем противостояния между грузином Отаром Эраносяном и Павло Ищенко из Израиля.

Турнир завершится 24 июня.