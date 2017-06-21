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https://sport.mail.ru/news/boxing/30148663/
21 июня 2017, 19:34 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Мамедов вышел в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин единогласным решением судей победил Карена Тонаканяна из Армении. Мамедов гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем противостояния между грузином Отаром Эраносяном и Павло Ищенко из Израиля.

Турнир завершится 24 июня.
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