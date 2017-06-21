Головкин поблагодарил Нью-Йорк
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поблагодарил
Нью-Йорк за теплый прием, сообщает Sports.kz.
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Напомним, сегодня утром казахстанский боксер и его соперник по предстоящему бою мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) провели там
«Спасибо,
Следующим городом в рамках
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