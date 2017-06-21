Головкин поблагодарил Нью-Йорк

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Напомним, сегодня утром казахстанский боксер и его соперник по предстоящему бою мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) провели там пресс-конференцию.



«Спасибо, Нью-Йорк! » — написал GGG в твиттере.



Следующим городом в рамках пресс-тура боя Головкин — Альварес станет Лос-Анджелес, а сам поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you New York! <a href="https://twitter.com/hashtag/teamGGG?src=hash">#teamGGG</a> <a href="https://t.co/4Zlg61GXob">pic.twitter.com/4Zlg61GXob</a></p>— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) <a href="https://twitter.com/GGGBoxing/status/877356688654962688">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>