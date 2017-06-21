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21 июня 2017, 15:54 | Бокс | Sports.kz

Головкин поблагодарил Нью-Йорк

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поблагодарил Нью-Йорк за теплый прием, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) WBC IBF и IBO Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) поблагодарил <nobr>Нью-Йорк</nobr> за теплый прием сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, сегодня утром казахстанский боксер и его соперник по предстоящему бою мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) провели там пресс-конференцию.

«Спасибо, Нью-Йорк!» — написал GGG в твиттере.

Следующим городом в рамках пресс-тура боя Головкин — Альварес станет Лос-Анджелес, а сам поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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