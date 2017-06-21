Канат Ислам: Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели помочь Уорду победить Ковалева

Напомним, что бой был завершен досрочной победой Уорда, но многие эксперты посчитали, что судья ошибочно принял решение остановить бой.



— Cогласен с тем, что судьи приняли необъективное решение. В жизни, как и боксе, мы порой сталкиваемся с несправедливостью. Боксируя, можно понять характер человека или понять другие его качества. Чтобы достичь цели, нужны разные качества и судья в этой ситуации — третий человек. Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели немного помочь местному боксеру. Мы увидели неприятную историю. Бой получился тяжелый. Судьи, возможно, по-другому увидели бои и у них есть свои ответы на вопросы. Кому подняли руку, тот и победил. Если Сергей захочет доказать, что он большой боец, то вынесет правильные выводы из этого поражения и подтвердит, что он — настоящий чемпион, — сказал Ислам.