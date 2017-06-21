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https://sport.mail.ru/news/boxing/30145857/
21 июня 2017, 15:38 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам: Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели помочь Уорду победить Ковалева

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам высказал свое мнение об итогах боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом, пишет Sports.kz.

Казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> Канат Ислам высказал свое мнение об итогах боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, что бой был завершен досрочной победой Уорда, но многие эксперты посчитали, что судья ошибочно принял решение остановить бой.

— Cогласен с тем, что судьи приняли необъективное решение. В жизни, как и боксе, мы порой сталкиваемся с несправедливостью. Боксируя, можно понять характер человека или понять другие его качества. Чтобы достичь цели, нужны разные качества и судья в этой ситуации — третий человек. Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели немного помочь местному боксеру. Мы увидели неприятную историю. Бой получился тяжелый. Судьи, возможно, по-другому увидели бои и у них есть свои ответы на вопросы. Кому подняли руку, тот и победил. Если Сергей захочет доказать, что он большой боец, то вынесет правильные выводы из этого поражения и подтвердит, что он — настоящий чемпион, — сказал Ислам.

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