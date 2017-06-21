Канат Ислам: Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели помочь Уорду победить Ковалева
Казахстанский
боксер-профессионал Канат Ислам высказал свое мнение об итогах боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом, пишет Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что бой был завершен досрочной победой Уорда, но многие эксперты посчитали, что судья ошибочно принял решение остановить бой.
— Cогласен с тем, что судьи приняли необъективное решение. В жизни, как и боксе, мы порой сталкиваемся с несправедливостью. Боксируя, можно понять характер человека или понять другие его качества. Чтобы достичь цели, нужны разные качества и судья в этой ситуации — третий человек. Бой проходил в Америке, возможно, поэтому судьи захотели немного помочь местному боксеру. Мы увидели неприятную историю. Бой получился тяжелый. Судьи, возможно,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter