Кремлев: Ситуация с боем между боксерами России и Украины на ЧЕ под контролем AIBA

Чемпионат Европы проходит на Украине с 14 по 25 июня. Хамуков встретится с Хижняком в поединке за выход в полуфинал турнира в весовой категории до 75 килограммов.

«На сегодняшний день все находится в полном порядке, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — И особенного ажиотажа нет. Да, бой будет непростой, но ситуацию контролируют и организаторы, и представители AIBA и EABA, которые находятся на турнире. И к тому же на трибунах есть и болельщики, которые поддерживают россиян. Надеюсь, что все пройдет так же, как и в случае встречи нашего боксера со спортсменом из любой другой страны».

Хамуков — действующий чемпион Европы, победитель аналогичного соревнования 2015 года, проходившего в Самокове (Болгария).