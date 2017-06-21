Кремлев: Ситуация с боем между боксерами России и Украины на ЧЕ под контролем AIBA
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Ситуация с возможными провокациями во время боя между российским спортсменом Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего в Харькове, находится под контролем организаторов, представителей Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и Европейской конфедерации бокса (EABA), заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Чемпионат Европы проходит на Украине с 14 по 25 июня. Хамуков встретится с Хижняком в поединке за выход в полуфинал турнира в весовой категории до 75 килограммов.
«На сегодняшний день все находится в полном порядке, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — И особенного ажиотажа нет. Да, бой будет непростой, но ситуацию контролируют и организаторы, и представители AIBA и EABA, которые находятся на турнире. И к тому же на трибунах есть и болельщики, которые поддерживают россиян. Надеюсь, что все пройдет так же, как и в случае встречи нашего боксера со спортсменом из любой другой страны».
Хамуков — действующий чемпион Европы, победитель аналогичного соревнования 2015 года, проходившего в Самокове (Болгария).
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