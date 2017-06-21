Головкин: Бой с «Канело» — битва героев. Кто победит — Железный человек или Супермен?
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью The Wall Street Journal назвал свой бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) битвой героев.
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«Это смешной бой. МакГрегор не боксер, просто шоу», — сказал Головкин, который ранее назвал этот поединок нехорошим для бокса.
Свой бой с Альваресом Головкин сравнил с противостоянием героев из комиксов и блокбастеров.
«Это будет как битва героев. Кто победит — Супермен или Железный человек?» — заявил Головкин.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
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