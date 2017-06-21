К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его в очередной раз спросили о предстоящем поединке по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 КО) и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

«Это смешной бой. МакГрегор не боксер, просто шоу», — сказал Головкин, который ранее назвал этот поединок нехорошим для бокса.

Свой бой с Альваресом Головкин сравнил с противостоянием героев из комиксов и блокбастеров.

«Это будет как битва героев. Кто победит — Супермен или Железный человек?» — заявил Головкин.