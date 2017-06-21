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21 июня 2017, 15:24 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Бой с «Канело» — битва героев. Кто победит — Железный человек или Супермен?

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью The Wall Street Journal назвал свой бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) битвой героев.

Он высказал свое мнение о бое Мейвезер — МакГрегор. Увеличить
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Его в очередной раз спросили о предстоящем поединке по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 КО) и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

«Это смешной бой. МакГрегор не боксер, просто шоу», — сказал Головкин, который ранее назвал этот поединок нехорошим для бокса.

Свой бой с Альваресом Головкин сравнил с противостоянием героев из комиксов и блокбастеров.

«Это будет как битва героев. Кто победит — Супермен или Железный человек?» — заявил Головкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие казахстанскому боксеру. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

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